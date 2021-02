Veglia quaresimale per i giovani della Diocesi di Asti

In occasione dell’inizio della Quaresima la Pastorale Giovanile e quella Universitaria hanno organizzato una veglia per i ragazzi della Diocesi per iniziare insieme questo tempo di preghiera verso la Pasqua.

Venerdì 26 febbraio, alle 20.30, nel pieno rispetto delle normative anticovid, il vescovo Marco Prastaro incontrerà i giovani per un momento di raccoglimento: “Un cammino in cui è Lui che ci accompagna attraverso il deserto delle nostre fragilità, sostenendoci verso la gioia della Pasqua”. L’appuntamento in presenza è nella Cappellania San Giuseppe Marello di via Scotti. La veglia sarà trasmessa anche sul canale YouTube della Pastorale Giovanile di Asti https://www.youtube.com/channel/UC3uhCzUldx1ruK0alpdr8iQ.