Vaccino Covid: in Piemonte somministrato il 96% delle dosi, in settimana previste nuove consegne

Sono 2.773 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17:40). A 2.364 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 242.833 dosi (delle quali 102.402 come seconda dose), corrispondenti al 96,1 % delle 252.580 dosi finora disponibili per il Piemonte.

Come noto, la fase 1/A riguarda il personale del servizio sanitario regionale, unitamente ad ospiti ed operatori delle Rsa.

Intanto, in base alle ultime notizie comunicate all’Unità di Crisi, la consegna delle prime dosi di AstraZeneca, arrivate ieri in Italia, è prevista sul territorio regionale per la giornata di martedì 9 febbraio. In particolare per il Piemonte si tratta di 17.800 dosi che serviranno per avviare la campagna di vaccinazione delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e della Polizia municipale.

Con le successive forniture (in tutto nel mese di febbraio sono previste per il Piemonte circa 90 mila dosi di AstraZeneca) si inizierà la vaccinazione anche del personale scolastico con meno di 55 anni, che rappresenta il target d’età indicato per l’uso di questo vaccino.

Come anticipato, oltre al vaccino AstraZeneca, la prossima settimana è previsto l’arrivo di altre 36.270 dosi di Pfizer e 11.100 di Moderna, che continueranno a essere usate per il completamento della vaccinazione del personale del sistema sanitario e degli ospiti e operatori delle Rsa e, a partire dal 21 febbraio, per l’avvio della campagna sugli over 80.