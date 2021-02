Vaccinazioni cittadini over80: i volontari a fianco dell’Asl di Asti e a supporto degli anziani

Con le vaccinazioni agli over80 nell’Astigiano si attiva anche il Volontariato: un’adesione significativa che vedrà coinvolte decine di associazioni del territorio di riferimento dell’Asl AT: in prima battuta oltre 100 volontari hanno già dato adesione, ma si prevede che il numero possa ulteriormente aumentare.

Saranno sostanzialmente due le attività che le Associazioni garantiranno a supporto dell’attività vaccinale: organizzazione di trasporti dedicati a quegli anziani che si trovino in condizioni di difficoltà nel raggiungere la sede vaccinale Asl AT e presenza per attività di accoglienza, orientamento ed informazione nelle 17 sedi individuate sul territorio.

L’Asl AT sta lavorando alle istruzioni e protocolli di sicurezza per garantire la massima sicurezza agli operatori e, naturalmente, all’utenza.

“Un segnale importante – sottolinea il Direttore Generale Asl AT, Flavio Boraso – proveniente da un Settore che, da sempre ed in maniera ancor più particolare e capillare proprio nella provincia ad Asti, si è dimostrato strategico: un sistema al servizio della cittadinanza che ha saputo integrarsi a pieno sia in ambito sanitario che in quello socio-assistenziale. Abbiamo compiuto una scelta impegnativa dal punto di vista organizzativo nell’individuare 17 punti di vaccinazione, ma, così facendo, si è inteso dare un segnale di quella che per noi è una priorità: lavorare a stretto contatto con il territorio e con la massima attenzione alle esigenze di chi lo abita. Una sanità il più possibile vicina ai cittadini, dunque, anche grazie all’impegno del mondo del volontariato che voglio ringraziare di cuore”.

I volontari abilitati saranno riconoscibili grazie ad un cartellino identificativo personale che riporterà, insieme alle generalità, un logo appositamente realizzato. L’Asl AT raccomanda la verifica di questa sorta di distintivo, soprattutto al fine di evitare il rischio di potenziali e spiacevoli tentativi di truffa.

Di seguito si ricordano le sedi vaccinali dedicate alla popolazione over80 sul territorio dell’Asl AT:

– ASTI, Via Conte Verde 125

– CANELLI, Via Solferino 124

– NIZZA MONFERRATO, Piazza Garibaldi 17 – ASTI, Corso Dante Alighieri 202

– CALLIANO, Via Galliano 2/4 – MONTIGLIO, Strada Provinciale 34

– SAN DAMIANO, Via S. Sebastiano – ASTI, Via Natta

– NIZZA MONFERRATO, Piazza Giuseppe Garibaldi 40

– VILLANOVA D’ASTI, Piazza Supponito 8

– VILLAFRANCA D’ASTI, Strada Regionale 10 – BUBBIO, Via Roma 10

– CASTELLO DI ANNONE, Via Roma 102

– CASTAGNOLE DELLE LANZE, Piazza San Sebastiano 10

– MONTEGROSSO, Piazza Saracco 14 – COSTIGLIOLE, Piazza Scotti 14

– COCCONATO, Strada Serre 2, Frazione Tuffo.