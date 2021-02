Vaccinazioni anti Covid-19: domenica 21 febbraio V-Day per gli ultra80enni astigiani

La Campagna vaccinale prosegue includendo nuove categorie di destinatari: l’Asl AT si prepara al V-Day per la popolazione ultra80enne in programma domenica 21 febbraio ed intanto è pronta ad iniziare le vaccinazioni di Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Municipale) e personale scolastico.

La Campagna si rivolgerà così a tutti gli anziani nati nel 1941 ed anni precedenti: saranno inclusi, quindi, anche i nati nel 1941 che non abbiano ancora compiuto l’ottantesimo anno di età, mentre per i nati dal 1° gennaio 1942 in poi si dovrà attendere la fase successiva.

La popolazione ultra80enne di riferimento per l’Asl AT è di circa 18.000 individui, di cui oltre 1.000 sono già stati accinati in quanto ospiti di Strutture residenziali del territorio.

Compito dei medici di famiglia trasmettere all’Asl gli elenchi dei propri pazienti ed individuare tra essi i casi a più alta priorità: verranno contattati e vaccinati per primi i soggetti che presentino particolari condizioni di fragilità e patologie croniche invalidanti. In casi di particolare necessità ed impossibilità ad essere trasportati, la vaccinazione potrà essere programmata al domicilio e garantita dalle equipe vaccinali dell’Asl AT.

Con la gestione congiunta del personale Asl AT e dei medici di famiglia che daranno la propria disponibilità, saranno via via attivate, secondo calendari distinti, le diversi sedi vaccinali previste sul territorio: Asti, Bubbio, Calliano, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castello di Annone, Cocconato, Costigliole, Montegrosso d’Asti, Montiglio, Nizza Monferrato, San Damiano, Villafranca e Villanova d’Asti.

Per Forze dell’Ordine e personale scolastico, invece, la campagna vaccinale sarà concentrata nelle sedi di Asti (ospedale Cardinal Massaia) e Nizza Monferrato (Presidio Santo Spirito).