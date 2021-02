Uno spettacolo interattivo dove il pubblico può cambiare i destini dei protagonisti: è “Loft per sei” in diretta streaming

A San Valentino debutta “Loft per sei” divertente commedia che apre le porte al pubblico: lo spettatore potrà intervenire e modificare ciò che gli attori faranno in scena. Con il cellulare, attraverso un Qr code che si riceverà con l’acquisto del biglietto, il pubblico potrà trasformare i destini dei protagonisti.

L’appuntamento (in diretta streaming) è per domenica 14 febbraio alle 21. L’idea è di Fabrizio Rizzolo e Fulvio Crivello che firmano lo spettacolo con Isabella Tabarini, anche protagonisti insieme a Chiara Buratti, Ettore Scarpa, Gianmarco Canalella. Biglietti su www.golden-ticket.it.

“E’ uno spettacolo di nuovissima concezione, che aggiunge divertimento al divertimento perché, in alcuni momenti della storia, permette allo spettatore di intervenire direttamente sulla trama – racconta Fabrizio Rizzolo – Gli spettatori potranno entrare negli snodi della vicenda, scegliere il comportamento dei protagonisti e deciderne il destino. Questo genere è chiamato “pick in play”, cioè “scegli mentre lo spettacolo è in corso” votando con il telefonino”. Dietro questa sit com c’è un grande lavoro di preparazione: la trama è scritta in maniera rigorosa, così come le sotto-trame che si inseriranno nell’intreccio, pur dando spazio anche all’improvvisazione.

La vicenda è ambientata a New York, in un loft, dove lo scrittore Jonathan Blake si isola per scrivere il suo romanzo. Ma diverse coincidenze lo porteranno a condividere questo spazio con altre cinque persone che hanno affittato la stessa abitazione e che gli rovineranno l’ispirazione. Tre sono attori alla ricerca di un luogo per provare il loro spettacolo, gli altri due sono una coppia in cerca di intimità.