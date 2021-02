Unione Montana, Langa Astigiana e Val Bormida, sul web servizi cartografici e software per professionisti e cittadini

Un progetto che fa seguito alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale sul portale dei Comuni e dell’Unione, avvenuta nel 2018, al fine di dare uno strumento utile ai tecnici professionisti ed ai tecnici comunali per poter lavorare più agevolmente.

Il programma iniziale consiste essenzialmente nell’aver caricato sulla piattaforma le carte territoriali più utilizzate a partire dalle catastali a quelle della Regione Piemonte CTR a quelle IGM ovvero dell’Istituto Geografico Militare, ma anche il Piano Paesaggistico Regionale, la cartografia del rischio idraulico, le carte ARPA e le foto aeree, insomma un insieme di informazioni preziose per Architetti, Ingegneri e Geometri ma anche per i singoli cittadini con funzionalità ad accesso libero.

Ora si è avviato il progetto sul Sistema Informativo Territoriale dei Comuni e dell’Unione Montana con la fornitura del modulo “Carto@Web PRG”, finalizzato alla gestione del territorio e del Piano Regolatore Comunale, con possibilità di esecuzione di certificato di destinazione urbanistica CDU in automatico e divulgazione delle informazioni cartografiche ed urbanistiche tramite sito Web comunale.

L’utilizzo della piattaforma gis/web avviene con ingresso riservato e profilato per Uffici Tecnici comunali e i Sindaci, con rilascio di credenziali per funzionalità di editing per dipendenti ed amministratori. Il Sistema permette partendo da una localizzazione cartografica di accedere alla banca dati di anagrafe, tributi e catasto.

Si è avviata da un paio di mesi l’informatizzazione dei vigenti Piani Regolatori Comunali a partire dai supporti digitali forniti dalle singole Amministrazioni, eseguendone la sua completa sovrapposizione sulla cartografia catastale numerica normalizzata e mosaicata fornita da Regione Piemonte, con predisposizione al collegamento con le banche dati urbanistiche-normative.

Già precedentemente realizzata sempre dall’Unione montana è la parte dedicata alla Protezione Civile con il Piano di Protezione Civile Intercomunale, le schede associate e l’Analisi Territoriale, gli Scenari di Rischio, le Procedure Operative di Emergenza, il collegamento tra il Piano di P.C. e il Nuovo Sistema di Allertamento Regionale, la cartografia del Piano di P.C. su piattaforma gis/web con collegamento diretto agli elementi della pianificazione, casi pratici e quesiti.

L’ampliamento legato ai piani regolatori, in fase di completamento, viene svolto dalla Ditta OIKOS engineering s.r.l. di Alba.