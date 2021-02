Una Love Box tutta astigiana per San Valentino

E’ una love box tutta astigiana quella che nasce dalla collaborazione di tre esercenti di via Conte Verde, la Caffetteria Al Conte Verde, Luna di Fiori e Al Dolce ci penso io, che mettono nella confezione rispettivamente il vino, i fiori e il dolce, oltre a tutto il loro entusiasmo per questa iniziativa.

Si potrà scegliere tra due versioni, la box piccola e quella grande, entrambe sono perfette come romantiche sorprese per San Valentino.

Se si vuole scegliere la box grande, nella confezione si troverà un bouquet di rose rosse, una bottiglia di vino grande, la tradizionale da 75 cl a scelta, tanto per rendere tutto un po’ più giocoso, tra “La Selvatica” (Asti D.O.C.G.) o “La Lunatica” (Spumante Secco) dell’Azienda Agricola Caudrina, e due dolci a forma di cuore, monoporzione bavarese nocciola e ganache al cioccolato per lui e monoporzione bavarese alla vaniglia con cioccolato bianco per lei. Il tutto al prezzo di 45 euro.

La love box piccola contiene una rosa rossa singola, una bottiglia da 37,5 cl de “La Selvatica”, Asti D.OC.G., ed un dolce monoporzione a scelta tra la proposta per lui o per lei. Il prezzo della box piccola è di 25 euro.

Le consegne sono effettuate in tutta la città di Asti. Le ordinazioni devono essere effettuate entro l’11 febbraio. Per info e prenotazioni della love box: 347.5767613.