Ultimata l’installazione della stanza degli abbracci alla Casa di Riposo Città di Asti

E’ stata installata in questi giorni la stanza degli abbracci nella Casa di Riposo Città di Asti.

Il progetto è stato finanziato dall’associazione Con te OdV che nel mese di dicembre aveva accolto l’appello della RSA per un raccolta fondi finalizzata alla costruzione di uno spazio per permettere agli anziani ospiti di poter finalmente riavvicinarsi alle loro famiglie e riabbracciare i propri cari in sicurezza.

La struttura è stata realizzata e montata dall’Officina Meccanica Ricci Sergio di Canelli. Nelle prossime settimane ci sarà l’inaugurazione e si potrà dare il via al servizio di accoglienza che sarà coordinanto e gestito dai volontari Con te in collaborazione con i dipendenti della Casa di Riposo.