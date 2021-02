Successo ad Asti per lo spettacolo virtuale di Elio Germano “Segnale d’allarme – Smart Watching”

Successo ad Asti per lo spettacolo virtuale “Segnale d’allarme – Smart Watching” di e con Elio Germano e la regia di Omar Rashid.

Dal 26 al 29 gennaio grazie alle competenze messe in campo da Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare, con la preziosa collaborazione della libreria Il Punto e del Teatro Alfieri, oltre 60 spettatori hanno potuto assistere direttamente a casa propria, in questo momento in cui le sale teatrali sono chiuse, ad un’opera di elevato profilo culturale tramite degli speciali visori a 360 gradi.

Un progetto diffuso in tutto il Piemonte nel momento in cui la pandemia in corso obbliga le persone al distanziamento, una sfida per la Fondazione Piemonte dal Vivo, quella di assolvere al suo ruolo di cerniera tra artisti e pubblico, rendendo possibili le condizioni per la celebrazione del rito teatrale pur nel contesto complesso in cui ci troviamo. Un esperimento molto gradito che gli utenti sperano di poter ripetere presto.

Giovedì 11 febbraio alle 18, solo per coloro che hanno noleggiato il visore con lo spettacolo Segnale d’Allarme, sarà possibile partecipare online ad un talk in diretta con Elio Germano, Omar Rashid e la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Sarà un’occasione per avvicinare il pubblico agli artisti, per porsi delle domande sullo spettacolo, sulle opportunità e le necessità dettate dalle nuove tecnologie. Tutti quelli che hanno noleggiato il visore riceveranno una mail con un link per partecipare al talk. Maggiori dettagli su www.piemontedalvivo.it/onlive