Sicurezza informatica nelle scuole: come proteggere l’infrastruttura digitale

Negli ultimi anni la tecnologia è entrata sempre più consistentemente all’interno del mondo scolastico: i computer, i tablet e l’utilizzo di Internet hanno cambiato il modo di studiare e di insegnare. La Rete e gli strumenti digitali, infatti, mettono a disposizione di studenti e insegnanti strumenti, servizi e risorse di inestimabile valore che arricchiscono e ampliano l’offerta formativa. Proprio durante l’ultimo anno, con l’introduzione della didattica a distanza per far fronte all’emergenza sanitaria connessa al Covid – 19, Internet e la tecnologia hanno giocato un ruolo fondamentale favorendo la connessione e il proseguimento delle attività scolastiche. A tanti benefici, però, sono connessi potenziali rischi. Ecco perché è necessario investire nella sicurezza informatica nelle scuole per proteggere l’infrastruttura digitale delle stesse.

Rischi e pericoli di una “scuola digitale”

La rete scolastica, se non adeguatamente protetta, potrebbe essere soggetta a violazioni che metterebbero a rischio la sicurezza di insegnanti e studenti.

I pericoli possono arrivare dall’esterno, tanto quanto dall’interno.

Gli hacker, ad esempio, potrebbero sfruttare il Wi – Fi, se non correttamente protetto da password, per rubare i dati personali degli utenti e assumere il controllo dei dispositivi connessi. Questo renderebbe alunni e insegnanti vulnerabili ad attacchi decisamente dannosi che metterebbero a rischio anche la privacy stessa di ogni individuo.

Non solo hacker, ma anche malware: i pericoli per i dispositivi e per i propri dati personali arrivano anche attraverso l’installazione di file non sicuri. Uno studente, ad esempio, potrebbe procedere involontariamente al download di un virus scaricando una foto o un video da una fonte non protetta, cliccando accidentalmente su un banner o inserendo nel PC una chiavetta USB infetta. Ciò potrebbe portare alla compromissione del dispositivo, al rallentamento delle sue funzioni o alla sua completa inutilizzabilità. Spesso i malware, inoltre, sono in grado di infettare anche tutti gli altri dispositivi connessi alla stessa rete.

Infine è necessario ricordare i pericoli legati al cyberbullismo in cui incorrono gli studenti. Per quanto i ragazzi, oggi, abbiano dimestichezza con l’uso della tecnologia, spesso sono troppo giovani per capirne i pericoli e non di rado incorrono in situazioni che possono rivelarsi estremamente pericolose.

A questo discorso si aggiunge il problema del phishing, tentativi di attingere a informazioni personali e dati sensibili che generalmente avvengono attraverso email. Queste azioni hanno l’obiettivo di installare malware, rubare password o PIN per accedere ai metodi di pagamento degli utenti o di introdursi nei dispositivi appropriandosi di dati privati così da creare situazioni spiacevoli nella vita delle persone.

Buone pratiche e soluzioni per proteggere insegnanti e studenti

Per garantire un’ottima sicurezza informatica nelle scuole è necessario proteggere l’infrastruttura digitale nel migliore dei modi. Le azioni da intraprendere per rendere il più sicuro possibile l’utilizzo di Internet da parte di studenti e insegnanti sono diverse, ma saranno sufficienti alcune precauzioni base per iniziare a eliminare il pericolo di imbattersi in situazioni rischiose.

Uno dei primi accorgimenti da prendere in considerazione è l’installazione di una connessione VPN. Questo strumento, infatti, una volta installato ha la capacità di crittografare il traffico web assicurando anonimato e sicurezza. Una Rete Privata Virtuale, perciò, aumenta la privacy degli utenti all’interno di uno stesso network aziendale durante le attività sul Web.

Sarà poi necessario installare un potente software antivirus e antispyware mantenendoli costantemente aggiornati.

L’utilizzo di un firewall, inoltre, permetterà di migliorare ancor di più la sicurezza della rete scolastica filtrando i siti internet indesiderati e suddividendo i flussi di rete interni (distinguendo, ad esempio, la rete della segreteria da quella della didattica). Ciò impedirà i tentativi di accesso esterni, tanto quelli provenienti dall’interno.

Per garantire maggiormente una navigazione sicura, sarà necessario installare dei filtri di navigazione per evitare l’accesso a siti inadatti alle finalità scolastiche. Questi filtri dovranno essere creati sulla base di profili utenti differenziati: ad esempio insegnanti, studenti e personale tecnico.

Infine è utile prevedere, a cadenza regolare, un report con analisi del traffico web che consentirà di capire se le azioni effettuate sono sufficienti o necessitano di miglioramenti e ritocchi. È fondamentale che ciò avvenga sempre nel rispetto della privacy degli utenti.