Secondo incontro online per il Progetto Spazio Famiglia del Consultorio Familiare Baggio di Asti

Il Consultorio “Familiare Francesca Baggio” propone il secondo dei tre incontri previsti dal progetto “Spazio Famiglia”, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Sono incontri intesi come approfondimento relativo alle tematiche dell’adolescenza, delle nuove tecnologie e dell’età senile.

Dopo il primo incontro sul tema “Sessualità nell’adolescenza” di gennaio, domani, venerdì 19 febbraio, dalle 18 alle 20, è in programma l’evento sul tema “Cyberbullismo Rischi e opportunità delle nuove tecnologie”.

All’incontro, coordinato dalla Dott.ssa Silvana ALESSANDRIA psicopedagogista, Direttore del Consultorio, interverranno:

la Dott.ssa Claudia BALLARIO avvocato su “Cyberbullismo: come affrontarlo e cosa dice la legge”;

Dott.ssa Cristina NIGRA mediatrice familiare “Cyberbullismo e giochi on line – Ipotesi di mediazione scolastica”

Contributo di don Fabio MARONGIU consulente etico del Consultorio

Per seguire l’incontro in modalità ON-LINE: https://meet.google.com/cpw-vghy-zyc

Il prossimo incontro sarà il 26 marzo: Età senile: circolo virtuoso della cura