San Damiano d’Asti punta sulla promozione del tartufo: richiesta la qualifica nazionale per la fiera 2022

A San Damiano d’Asti l’amministrazione comunale continua la sua azione di promozione del territorio.

In settimana la giunta comunale ha deliberato di richiedere, per l’anno 2022, la qualifica nazionale per la consueta Fiera del Tartufo che si svolge ogni anno la prima domenica del mese di novembre nella centralissima piazza Libertà e di attribuire allo spazio espositivo di piazza Libertà, che ospita la Fiera del Tartufo, la qualifica di “Quartiere fieristico nazionale” stante la presenza dei requisiti di cui all’art. 8, commi 1 e 2 della più volte citata DGR n. 24-7250 del 17/03/2014.

A confermarlo è il sindaco, Davide Migliasso: “La motivazione della richiesta deriva dal fatto che la Fiera del Tartufo è ormai consolidata come qualifica regionale da diversi anni e vorremmo ottenere questo riconoscimento nazionale anche perchè come amministrazione comunale stiamo puntando da inizo mandato molto sul tartufo come prodotto locale, insieme agli altri prodotti come il vino, il cappone e le nocciole, rafforzata anche dal fatto che sul territorio comunale abbiamo due associazioni che si occupano della promozione del tartufo, una già attiva da anni, l’altro si è costituita nel 2020 anche se non è stata ancora presentata ufficialmente.”

Ma non si punta solo sulla fiera per la promozione del tartufo: “A fronte anche di questo particolare interessamento per la promozione del tartufo, in questo ultimo anno abbiamo previsto di implementare il patrimonio tartufigeno in regione San Vincenzo, sul terreno di proprietà comunale, dove abbiamo piantato in un primo momento 50 piante tartufigene, facendo richiesta alla Regione Piemonte, e in una seconda fase 60 piante finanziate con fondi del Comune, investendo circa 600 euro. Inoltre stiamo cercando di individuare un’area boschiva di proprietà del Comune per creare una tartufaia didattica che verrà utilizzata come attrazione turistica per simulazioni di ricerca del tartufo, puntiamo a farlo entro l’anno” spiega Migliasso.

Non solo grandi eventi come la Fiera, ma anche un’attenzione alle manifestazioni di carattere locale: “Abbiamo anche deliberato l’istituzione e il patrocinato per tutto l’anno 2021 del mercatino dell’hobbismo, dell’usato e dell’antiquariato alla quinta domenica del mese: uno si è già tenuto a fine gennaio, il prossimo appuntamento sarà a fine maggio, poi a fine agosto, a fine ottobre e uno a dicembre con i mercatini di Natale. Per tutti coloro che sono interessati a partecipare possono presentare domanda presso il Comune” prosegue il primo cittadino sandamianese.

In chiusura si lavora anche per il rilancio degli edifici storici: “E’ aperto il Bando di gara per l’assegnazione in concessione di immobili per attività di somministrazione pubblica e collettiva di alimenti e bevande di proprietà comunale sito in via Carceri. Il bando scade alle ore 12,00 del giorno 25/02/2021 (si allego il testo del bando in calce ndr). Siamo contenti perchè abbiamo avuto diverse manifestazioni verbali di interesse, per questo motivo abbiamo fatto questo bando di gara, per noi è molto importante poter di nuovo assegnare questa struttura storica, molto significativa per San Damiano perchè una volta c’erano le carceri e poi è stata sede di un ristorante che ha lasciato un ottimo segno, ma soprattutto permette di rivalorizzare un edificio storico chiuso da cinque anni e di dare particolare risalto a questo Borgo di San Damiano, chiamato Borgo dei Sutè, molto caratteristico dove ogni anno si svolge il presepe vivente”

Bando di gara comune San Damiano Asti locali via Carceri