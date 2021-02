S.C.U.ola del Mondo: con il Cpia servizio civile universale ad Asti, Canelli e Nizza Monferrato

Da due anni è iniziata l’avventura del Servizio Civile Universale al CPIA, grazie al lavoro di coordinamento del Comune di Asti. Da quest’anno una novità per il CPIA, oltre ai volontari impiegati nella scuola di istruzione degli adulti di Asti, anche le sedi del CPIA a Canelli e Nizza Monferrato ospiteranno un volontario a testa.

Il progetto è denominato “S.C.U.ola del Mondo (Servizio Civile Universale nella scuola del mondo)” è un servizio volontario retribuito (439 euro circa al mese) della durata di un anno, per un impegno settimanale di 25 ore.

Farlo al CPIA vuol dire dare un supporto e un aiuto agli adulti che tornano a scuola, aiutare in iniziative culturali rivolte alla cittadinanza, collaborare alla biblioteca interculturale del CPIA in un’esperienza didattica e educativa, una scuola dalla frequentazione internazionale dove passano studenti di circa 90 nazioni, dove si può essere concretamente di aiuto a chi ricomincia a studiare.

“Sono tanti i motivi per fare il Servizio Civile Universale al CPIA – spiegano dal Cpia – Si torna un po’ studenti come è successo ad alcuni dei nostri ex studenti divenuti poi volontari. E’ lo sperimentare di come può essere virtuoso occuparsi di altri studenti, proprio come lo si è ancora all’università o come lo si è stati fino a poco tempo prima. Essere volontari al CPIA vuol dire anche sperimentare che si impara, si esce dalle difficoltà insieme e che spesso è solo questione di possibilità che ci vengono offerte. Può capitare come è capitato a una volontaria anche in epoca di aiuto a distanza di conquistare la fiducia di una studentessa. Fotogramma per fotogramma, parola per parola è entrata nel cuore di una studentessa di 62 anni a tal punto da far nascere un legame di amicizia”.

Così capita che oltre la matematica e l’italiano si instaurano legami che diventano profondi, valicano le barriere pure in epoca di Covid.

“E l’esperienza diventa una piccola esperienza, la prima nel mondo della scuola tanto che molti ex volontari poi iniziano a pensare di voler fare l’insegnante. – continuano ancora i promotori del progetto si servizio civile al Cpia – Per molti studenti adulti i volontari diventano un riferimento, come è capitato a uno studente ex operaio di 56 anni, che emozionato attende in questi giorni gli scrutini, probabilmente la prima persona a cui comunicherà i voti sarà la volontaria che lo aiutava nei gruppi studio. Perchè seppure oggi sia innamorato della scuola e amico dei prof è stata la volontaria ad accompagnarlo a ogni ostacolo parentesi dopo parentesi, equazioni dopo equazioni.

Capita anche di essere la presenza amica con cui scambiare idee nella lingua di origine, molti studenti arrivano da altri paesi e la volontaria o il volontario non solo possono diventare un ponte linguistico, generazionale, ma diventano la persona attraverso cui conoscere il nuovo paese l’Italia. Di certo gli studenti del CPIA hanno colorato la vita dei volontari che si sono susseguiti nei progetti: Emanuel, Lucia, Valeria, Ana, Irene e Susanna”.

“E’ sicuro però che i volontari sono stati un bell’esempio di come il mondo giovanile sappia mettersi a servizio dell’Italia, rendersi prossimi, sostenere e colorare il mondo della scuola di idee, valori e entusiasmo. Infatti capita che nel giorno della pensione una delle maestre storiche di Asti e del CPIA decida di dire che il testimone dell’educare oltre che passarlo ai colleghi, proprio ai volontari vuole passarlo perchè in loro riconosce un comune entusiasmo. Oppure che l’ultima parola di incoraggiamento prima un esame di Licenza Media o Maturità sia proprio quella dei volontari e così, in epoca precovid, anche il primo abbraccio liberatorio dopo l’esame. Ecco i tanti motivi per scegliere la “S.C.U.ola del Mondo ” del CPIA 1 ASTI. – concludono – Farsi prossimi, valicare i muri anche nella pandemia, sostenere, imparare, educare e essere educati dall’altro, conoscere il mondo nell’incontro quotidiano”.

Il servizio civile è rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 29 anni. La scadenza per fare domanda è il 15 febbraio. E’ necessario avere l’identità digitale, il curriculum, la carta di identità e il codice fiscale da allegare sul portale dedicato del ministero su cui fare domanda. Sono disponibili 2 posti ad Asti e per la prima volta un posto a Nizza e uno a Canelli.

Per informazioni: piazza Leonardo da Vinci ad Asti, comunicazioni@cpia1asti.edu.it; 0141 095803

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio per il Servizio Civile del Comune di Asti 0141399423, 0141399534 Guido Vercelli o inviare una e-mail a: serviziocivile@comune.asti.it

Maggiori informazioni sul servizio civile universale anche al seguente link : https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/