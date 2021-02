Riunione in Regione per il progetto astigiano “Una falegnameria per la popolazione di Bledi-Deya”

Le delegazioni delle Associazioni “Il Dono del Volo” e “Arti e Mestieri” , l’Assessore alle Politiche Sociali Comune di Asti, Mariangela Cotto, Dehe kela Isabelle e Nella Musso hanno incontrato, presso la Sede Regionale, l’Assessore alla Cooperazione Internazionale Avv Maurizio Morrone, l’Assessore al Bilancio e Pianificazione Dr Andrea Tronzano e il Dr Giorgio Garelli Esperto nelle relazioni internazionali, nella cooperazione e solidarietà internazionale, nell’educazione allo sviluppo.

Durante la riunione è chiaramente emerso, con grande soddisfazione, che il progetto “Una falegnameria per la popolazione di Bledi-Deya – Costa D’Avorio” (Bando Regione Piemonte -Compagnia San Paolo – Novembre 2020), fortemente sostenuto da tutti i partner e dalle autorità ivoriane in cooperazione, ha buone possibilità di essere ammesso.

L’Assessore Mariangela Cotto ha commentato “Confidiamo molto sull’esito positivo perché l’obiettivo è farne non solo un’attività ma un “laboratorio” di formazione giovanile e un modello da replicare.”

“La storia dell’umanità è una storia costante di popoli in movimento.

La Costa d’Avorio è il quarto paese per provenienza dei migranti che sbarcano sulle coste del Mediterraneo, in particolare in Italia, popolato da 22 milioni di abitanti e il 50% di questi ha meno di 35 anni. E’ il maggior produttore e esportatore mondiale di caffè, semi di cacao e olio di palma. E’ ricco, inoltre, di grandi quantità di minerali: diamanti, manganese, nichel, bauxite e oro, oltre alle recenti scoperte di giacimenti di petrolio. Il mogano è il principale legname destinato all’esportazione

Migrare per mancanza di opportunità.

Sono molte le persone che, partite con l’illusione di trovare fortuna in Europa, sono diventate vittime di sfruttamento e finite in campi di tortura e molte le ragazze che prendono il mare con il miraggio di un lavoro domestico e si ritrovano private del passaporto e ridotte in schiavitù.

Aiutarli concretamente a casa loro.

Occorre attivare azioni concrete per invertire la rotta e creare i presupposti di fiducia e lavoro nel loro Paese” così la nota dell’Associazione del Dono del Volo riassume brevemente il progetto.