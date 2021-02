Riconoscimento dell’Amministrazione canellese al volontario Fidas Beppe Gandolfo

Il Sindaco Paolo Lanzavecchia, il Vicesindaco Paolo Gandolfo e l’Assessore al Volontariato Raffaella Basso, hanno consegnato al Sig. Beppe Gandolfo una pergamena di ringraziamento per l’attività svolta da volontario e consigliere presso la Fidas di Canelli.

Bepper Gandolfo ha prestato per oltre cinquant’anni servizio a favore della comunità, come donatore di sangue e come colonna portante del Gruppo Canellese Fidas.

“Un esempio di sensibilità e solidarietà da seguire, che fortifica il territorio. Grazie Beppe Gandolfo”, il messaggio dell’Amministrazione.