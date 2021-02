Regione Piemonte, firmato Protocollo d’Intesa contro le infiltrazioni mafiose

“Un altro passo avanti è stato fatto per contrastare il fenomeno dell’usura – così l’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino a commento della notizia relativa alla sottoscrizione del protocollo d’intesa in Prefettura questa mattina a Biella per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di usura ed infiltrazioni mafiose – mai come in questi momenti di criticità ci rendiamo conto della fragilità, economica e sociale, del nostro Piemonte sempre più facile bersaglio dell’usura e delle infiltrazioni mafiose. Bisogna lavorare in sinergia – sottolinea Chiorino – a tutela delle imprese piemontesi oggi in affanno di liquidità”.