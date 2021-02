Rasero e Bovino sull’uso delle pedane sportive: “Importante opportunità per le società sportive astigiane”

La scorsa settimana abbiamo pubblicato un reportage della nostra “Giornarunner®” sulle piattaforme e aree sportive disseminate in Asti, un articolo molto apprezzato da diversi rappresentanti del mondo sportivo locale.

Dal dibattito che ne è seguito, sul tema è doverosa una precisazione. Da questo censimento si potrebbe pensare che vi sia una predilezione per certi sport, come il basket su tutti. Queste pedane nascono con uno scopo soprattutto sociale, per offrire una opportunità di sano svago ai giovani dei rispettivi quartieri. Ma, come già avviene in alcune di queste, si possono alternare all’uso libero, orari in cui sono le società sportive a poterle utilizzare. E non necessariamente solo degli sport per cui nascono.

Ci sono sport che hanno bisogno di spazi per attività “a secco”, cioè non utilizzando i mezzi propri del loro sport, per cui anche una pedana come quelle che abbiamo visto diventerebbe utile. Molte poi sono all’interno di parchi per cui danno la possibilità di svolgere la preparazione atletica od altri esercizi specifici. Potrebbero essere utilizzate per ottimizzare spazi e orari in aree già congestionate.

Dopo il nostro reportage, che ha permesso a diversi sportivi di scoprire nuovi spazi in città, abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale se e come pensa di utilizzare questo patrimonio in vista della bella stagione, tenendo conto della situazione generale di incertezza nel poter programmare il prossimo futuro.

“In questo periodo di pandemia risulta estremamente importante rendere il più possibile fruibili le piattaforme sportive presenti in città, vista ovviamente la loro ubicazione che rende possibile lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva in spazi aperti; a tal fine è intenzione dell’Amministrazione provvedere, attraverso interventi di manutenzione migliorativi, adoperarsi affinché tutte, anche quelle meno conosciute, possano essere utilizzate in sicurezza creando così le condizioni affinché la pratica sportiva possa ripartire.” commentano il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore allo Sport Mario Bovino che proseguono sottolineando che “Come già in passato inoltre si provvederà a rilasciare apposite concessioni di utilizzo a tutti quei soggetti (gruppi sportivi, palestre, associazioni sportive, etc.) che a seguito di apposito avviso hanno manifestato il proprio interesse all’utilizzo con l’unico onere a carico derivante dalla gestione secondo le indicazioni ministeriali e delle federazioni sportive di appartenenza in tema di sicurezza COVID 19″.

“Si tratta di un’importante opportunità per le società sportive che militano sul territorio considerato che ad oggi ancora non si hanno certezze sulle limitazioni legate all’emergenza sanitaria in atto” – concludono Sindaco e Assessore.