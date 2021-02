Provincia di Asti, bandiere a mezz’asta in segno di lutto per l’attentato in Congo

La Provincia di Asti espone le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per i tragici fatti in Congo con l’uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci, e di Mustapha Milambo, l’autista che li accompagnava.

“Certo di rappresentare un sentimento comune – esprime il presidente della Provincia Paolo Lanfranco – vogliamo testimoniare la nostra vicinanza e affetto alle famiglie, a tutto il Corpo diplomatico italiano e dell’Arma dei Carabinieri”.