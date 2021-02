Proseguono gli eventi culturali al Liceo classico “V. Alfieri” di Asti

Continuano presso il Liceo Classico “V. Alfieri” le attività di approfondimento, riflessione e formazione proposte agli studenti all’interno del palinsesto culturale d’Istituto.

Nella settimana dal 22 al 26 Febbraio, le classi seconde dell’Istituto saranno coinvolte in un progetto, in collaborazione con Agedo e AstiPride, sulle diversità di genere, sui meccanismi di tolleranza e intolleranza e il bullismo omobitransfobico: si svolgerà in ogni classe infatti un Laboratorio linguistico sulle tematiche evidenziate, e una riflessione sui meccanismi con cui si esprime tramite le parole l’integrazione o l’intolleranza.

Le classi incontreranno in presenza collaboratori delle associazioni che guideranno gli studenti a una riflessione sui meccanismi di discriminazione:

Lunedì 22 Febbraio, classe 2A, ore 12 -13,08

Mercoledì 24 Febbraio, classe 2B, ore 12-13,08

Venerdì 26 Febbraio, classe 2C, ore 12-13,08

Prosegue in parallelo il programma di incontri con gli scrittori contemporanei. Dopo il grande coinvolgimento nelle prime due delle tre conferenze organizzate sul razzismo moderno e contemporaneo (12 Febbraio, incontro per le classi IV e V con lo studioso Gianni Oliva inerente la questione del confine orientale italiano al termine della seconda guerra mondiale e dei massacri delle foibe – 18 Febbraio, sempre con le classi quarte e quinte dell’Istituto, incontro con l’autore Frediano Sessi, dedicato ad Auschwitz e alla Shoah, in riferimento al suo libro “Auschwitz – Storia e Memorie”), il 24 Febbraio, dalle 9 alle 11, lo scrittore Fabio Geda affronterà con le classi prime e seconde una riflessione sulle tematiche delle migrazioni contemporanee, nuova frontiera dei razzismi e delle esclusioni.