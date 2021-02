Prosegue un febbraio colmo di novità nei due punti vendita della Cooperativa Della Rava e Della Fava di Asti

Seconda quindicina di febbraio ricca di novità e proposte nei due punti vendita della Cooperativa Della Rava e Della Fava di Asti.

Dal 15 fino a fine mese nella Bottega di via Cavour 83 è tempo delle spalmabili dolci con una ghiotta promozione su Cajita, confetture e composte.

Dal 18 al 28 febbraio sempre in bottega, focus speciale sullo zucchero di canna una delle filiere altromercato più ricche e variegate con promozione dedicata.

Dal 18 febbraio fino al’8 marzo ci prepareremo alla Festa Della Donna 2021 dando spazio alle produttrici di piante, fiori ed essenze che diventano ingredienti della speciale cosmesi di Altromercato; in via Cavour si potrà scoprire la linea Natyr ed in piazza Porta Torino della linea Mosquesta’s.

Nuovi presidi bio slow food in arrivo al NaturaSì di piazza Porta Torino 14: il 20 febbraio si potranno conoscere il parmigiano reggiano da latte di vacca bianca modenese e sabato 27 il carciofo spinoso di Menfi – Sicilia.

Sabato 20 febbraio alle 17 nuova riunione organizzativa in formato on line per AstiBenEssere 2021 – ottava edizione

Fino al 28 febbraio proseguono i saldi in Bottega su abbigliamento ed accessori e prodotti casa; fino al 21 c’è tempo sempre in bottega per conoscere i Giusti Biscotti Altromercato.

FEBBRAIO 2021 SECONDA QUINDICINA