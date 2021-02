Pro e contro della DAD per bambini con difficoltà di apprendimento: se ne parla al Cantiere Genitori

L’Istituto Comprensivo Asti 3 “Angela Chiappino” e l’Associazione “Genitorinsieme” propongono il Cantiere Genitori in un’inedita collaborazione. La quarta edizione sarà infatti quest’anno in diretta Facebook per la situazione di emergenza Covid e rappresenterà uno spazio speciale di umanità e di cultura pedagogica perché scuola e famiglia possano costruire insieme uno spazio di condivisione autentico sull’agire educativo.

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 20 gennaio, il Cantiere propone un altro incontro sulla pagina FB di Genitorinsieme per mercoledì 17 febbraio alle 20.45 dal titolo “Come può la DAD aiutare e danneggiare allo stesso tempo i ragazzi con difficoltà di apprendimento?”

Grazie alla partecipazione di Roberto Lingua, psicologo clinico ed esperto in disturbi dello sviluppo presso Il Centro Riabilitazione Ferrero di Alba, sarà affrontato il tema della Didattica a distanza con particolare attenzione alle ricadute sull’apprendimento.

L’incontro si concluderà verso le 22.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CANTIERE GENITORI 4.0

MERCOLEDI’ 17 MARZO 2021

“Si nasce tutti figli, genitori si diventa…e si sarà Figli e Genitori per sempre!”

Diventare padre e madre è un continuo processo evolutivo, un costante divenire che va “oltre” ogni esperienza umana, talmente imponente e coinvolgente da portare a diventare

mamma e papà per sempre!

Dr. Giuseppe Bonavolontà medico psichiatra e psicoterapeuta DSM Asti

MERCOLEDI 21 APRILE 2021

“Genitori, figli e sessualità: istruzioni per l’uso.”

Che cos’ è l’educazione affettiva e sessuale? Le difficoltà e le paure sull’educazione affettiva e sessuale:

come parlare con i propri figli di sessualità.

Dott.ssa Francesca Inghirami Psicologa esperta in educazione sessuale

MERCOLEDI 19 MAGGIO 2021

“I social media ed il loro utilizzo sicuro”.

I ragazzi presentano i risultati di un progetto di studio e di approfondimento sui media, i social ed il loro utilizzo da parte dei giovani. Prof. Sandro Paciocco ed i suoi studenti della scuola Secondaria Parini.