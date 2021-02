Pontestura, interessanti progetti on line alla scuola secondaria

Anche in tempi di Covid, dove la vita appare più complessa e nel mondo della scuola gli stessi progetti sono divenuti più difficili da realizzare, la scuola secondaria di I grado di Pontestura è riuscita a dar vita ad una giornata interamente dedicata ad interessanti incontri on-line legati a diverse tematiche.

Dapprima è stato affrontato il tema del bullismo, drammatica piaga che si può arginare ponendo maggiore attenzione ai bisogni dell’altro: a tal proposito, i ragazzi hanno creato un bracciale dal simbolico colore blu (nodo blu), affinché ognuno possa ricordare sempre l’importanza di combattere questa triste piaga della società contemporanea. La seconda attività, rientrante nel Progetto Diderot, è stata svolta sotto lo sguardo attento della professoressa Pairotto: ha previsto la divertente costruzione del caleidoscopio, uno strumento ottico volto a dar vita ad una serie di splendide e colorate immagini. L’ultimo progetto verteva sui giochi matematici, divertenti attività dove gli alunni sono stati chiamati ad usare la logica e la loro intuizione.

Una giornata intensa, a dimostrazione di come la scuola possa essere vissuta in modo costruttivo e interessante,aldilà delle consuete lezioni, anche in tempi difficili come quello attuale.