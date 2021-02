Polo Cittattiva, continuano le videoconferenze “Vecchie e nuove r-esistenze”

Continuano nel mese di marzo, con il percorso “Vecchie e nuove R-esistenze: riconnessioni -10” le videoconferenze organizzate da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’albese in collaborazione con I.C. di San Damiano d’ Asti, Museo Arti e Mestieri di un Tempo, Associazione “Franco Casetta”, Israt e Casa della Memoria della Resistenza e della Deportazione di Vinchio, con Fra Production Spa, Apri, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

Cinque gli appuntamenti previsti:

Giovedì 4 marzo, alle ore 18 si terrà l’appuntamento “APRI ALLA VITA Interviste a ipo e non vedenti ai tempi del Covid-19. CE LA FAREMO!” a cura di Renata Sorba. Interverranno Sara Carnovali, Armando Gabriele, Alessandra Monticone, Barbara Venturello;

Sabato 6 marzo, alle ore 17, avrà luogo invece “76° Anniversario della Commemorazione della Battaglia di Cisterna e di Santo Stefano Roero – Presentazione progetto ‘Oggetti R-Esistenti”, con testimonianze audio-video dell’Archivio Pasquero, interventi delle autorità, associazione “Franco Casetta”, Mario Renosio (Israt), Lino Spadaro e Roberta Fornier;

Sabato 13 marzo, alle ore 17, Maurizio Molan presenterà insieme a Tiziana Mo: “Altezza è mezza bellezza?” (Ed. Lindau);

Sabato 20 marzo, alle ore 17.30, avrà luogo “La guerra dell’amore. La visione di Eros nei poeti e in Platone” con il professor Alberto Banaudi;

Infine domenica 28 marzo alle ore 16 vi sarà un incontro in presenza (se le restrizioni lo permetteranno) presso la Chiesa parrocchiale “S.S. Gervasio e Protasio” di Cisterna d’Asti e su Meet dal titolo “Una comunità che cura – Il restauro della Pala del Principe dal Pozzo” con interventi di Baldassarre Molino, Silvio Rolando, Ivana Bologna e don Luigi Binello.

Gli interessati dovranno compilare il modulo per aderire agli incontri entro e non oltre mercoledì 3 marzo 2021. Mentre gli insegnanti di ruolo che si iscriveranno, riceveranno il codice per iscriversi sulla piattaforma ministeriale Sofia.

Di seguito il link al modulo di iscrizione: www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/

Per ulteriori informazioni: polocittattiva@icsandamiano.it