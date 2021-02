Pitagora: i prestiti personali del 2021

Pitagora Spa, opera dal 1995 nel mercato del credito al consumo, erogando finanziamenti a famiglie e a lavoratori.

La società con sede a Torino disloca oltre 80 filiali su tutto il territorio nazionale, per offrire un servizio professionale e trasparente a chiunque necessiti di liquidità.

Grazie all’esperienza dei propri consulenti, ogni singolo cliente può essere guidato verso la scelta più conveniente, e ricevere un servizio personalizzato a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.

Nella sezione Pitagora prestito, è possibile conoscere tutte le caratteristiche e tutte le combinazioni di prestito da richiedere presso le sedi, o direttamente online.

Compilando la richiesta di preventivo, si viene contattati immediatamente da un agente, che resterà a completa disposizione per eventuali domande, dubbi o chiarimenti.

Le soluzioni offerte da Pitagora sono pensate per essere flessibili e costruite appositamente attorno alle esigenze del cliente.

L’efficienza e la rapidità con cui questo istituto finanziario gestisce le proprie richieste, fa sì che entro le sole 24 ore dall’invio della documentazione, il richiedente riceva l’esito definitivo della fattibilità del proprio prestito.

Nel corso degli anni, l’azienda si è consolidata come operatore specializzato nel mercato della Cessione del Quinto, sviluppando un sistema commerciale e di erogazione del prestito semplice e rapido per tutte le tipologie di clienti.

Questa particolare forma di prestito infatti, è pensata appositamente per tutti i lavoratori dipendenti pubblici, privati e per i pensionati, che cercano forme di liquidità immediate, sicure e vantaggiose.

La cessione del quinto si caratterizza per il fatto di essere accessibile fino al 20% dello stipendio netto o della pensione.

In quanto prestito non finalizzato, esclude l’obbligo di dichiarare per quale acquisto di beni o servizi il finanziamento è rivolto.

La firma singola, fa si che a garantire per il prestito sia personalmente il proprio datore di lavoro o l’ente pensionistico.

Questi, dunque, provvederanno a trattenere le quote per il rimborso direttamente dalla busta paga o dal cedolino pensione, secondo i tempi e le modalità concordate con il proprio istituto di credito.

In genere, per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato è possibile ottenere fino a un massimo di 75.000€, da rimborsare per un tempo massimo di 10 anni (120 mesi).

Le rate da corrispondere vengono suddivise seguendo un piano di ammortamento con metodo alla francese.

In altre parole, viene garantito che le quote siano costanti e posticipate per tutto il piano di riferimento, formate sulla base di una quota capitale crescente, e una quota interessi decrescente, a seconda dello stato di avanzamento del proprio piano di riferimento.

La cessione del quinto prevede inoltre le possibilità di anticipare il rimborso del proprio prestito e di effettuare il rinnovo, per chiunque voglia avere a disposizione una nuova forma di liquidità.

Quest’ultima operazione permette di estinguere il precedente contratto, favorendone la sottoscrizione di un nuovo.

La realizzazione può avvenire soltanto alle seguenti condizioni:

– Quando è stato già corrisposto il rimborso di almeno ⅖ del proprio debito;

– Quando il precedente debito di durata pari o inferiore a 60 mesi viene rinegoziato per una durata di 120 mesi.

Pitagora concede questa forma di credito

– A tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato, di età compresa tra i 18 e i 57 anni, residenti in Italia.

– A tutti i pensionati che rientrano nell’importo minimo stabilito dalla legge (al netto della quota cedibile), e che non non superino l’età di 84 anni al termine del periodo di ammortamento.

Per richiedere il prestito è sufficiente presentare, come forma di garanzia personale, la propria busta paga o il proprio cedolino pensione, un documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria, e la propria certificazione unica (ex Cud).

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalle polizze assicurative sui rischi vita e di impiego, obbligatorie per legge, che tutelano sia l’istituto di credito sia il cliente, nei casi di eventuali insolvenze dovute a cause di licenziamento o decesso.