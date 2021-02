Passione e fiducia: ecco “èRossoRubino”, marketing e comunicazione per il mondo del vino

Preparazione, passione e fiducia: sono le parole chiave intorno a cui nasce e si sviluppa l’attività di “èRossoRubino”, agenzia di Marketing e di Comunicazione, Specializzata nel Settore Vitivinicolo con sede a Govone, in provincia di Cuneo, nel Roero, in un territorio in cui il rapporto con il vino è imprescindibile.

Anima di “èRossoRubino” è Lucia Maltese, che ha ascoltato il “richiamo” del mondo del vino e delle occasioni che la vita propone a chi ha il coraggio di fare delle scelte che vanno ben oltre ciò che ci si può immaginare quando si pensa ad organizzare il proprio futuro lavorativo. Da Guardabosone, in provincia di Vercelli, a Govone, dove ha sede la sua agenzia, nata nel gennaio del 2018, quando Lucia decise di avviare un’attività dedicata alla Comunicazione delle Piccole e Medie Aziende Vitivinicole. L’idea fu quella di dare la possibilità a tutte le aziende (soprattutto alle più piccole) di avere il supporto di un ufficio marketing con le competenze giuste.

Per capire che tipo di servizio offre e quale sia il percorso che le ha permesso di arrivare fino a qui ce lo spiega proprio Lucia.

Da dove nasce l’idea di creare un servizio rivolto al mondo del vino? Dietro c’è un lungo percorso durato oltre 11 anni.

“Prima di tutto vi vorrei raccontare del mio primo approccio al mondo del Marketing, poi a quello del vino che fu del tutto casuale, ma azzeccatissimo. Nel 2006 ero iscritta al Master in Marketing e Comunicazione della Facoltà di Economia di Torino in corso Unione Sovietica. Tutti i giorni mi alzavo alle 5 del mattino per prendere il pullman delle 6 che partiva da Serravalle Sesia, la fermata più vicina a casa mia, e tornavo a casa alle 20: purtroppo non mi potevo permettere un alloggio a Torino, già il Master di suo era una bella spesa da sostenere per i miei genitori!

Spesso in aula con i docenti si parlava del settore vitivinicolo e di quanto fosse indietro dal punto di vista del Marketing. Un bel giorno ricevetti la proposta per uno stage da svolgere proprio in un’azienda vitivinicola delle Langhe: si trattava di un percorso obbligatorio da svolgere a chiusura degli studi, gratuitamente a quasi 200 km da casa. Non ero del tutto convinta di accettare la proposta, proprio in un mondo, quello del vino, che non conoscevo affatto, ed in una realtà di 130 ettari in cui avrei dovuto lavorare di cui non avevo mai sentito parlare. Ma quando andai sul sito dell’azienda e vidi quelle foto, non ebbi più nessun dubbio! Quell’azienda fu capace di stregarmi, me ne innamorai fin da subito, infatti ci restai a lavorare ben 11 anni.”

In undici anni Lucia ha potuto costruirsi un bagaglio di esperienza, di contatti, di conoscenze che, unite al percorso di studi e alla continua formazione, hanno fatto maturare in lei la voglia di cambiare e di provare a lanciare un progetto del tutto personale. Una grande sfida in cui si è voluta rimettere in gioco.

“Ho scelto così di creare un servizio rivolto al mondo del vino, perché il vino e il marketing sono le mie vere passioni. Il mio obiettivo è da sempre lavorare divertendomi, cercando di dare il meglio di me in un settore che ha ancora tanto da fare. Studiare i comportamenti di un “consumatore tipo” è più facile, se si è anche consumatori in prima persona!”

Quali servizi propone “èRossoRubino” alle aziende?

“Costruiamo Strategie di Comunicazione su misura per ogni cliente che comprendono tutte le azioni di Marketing Above e Below the Line. Nello specifico: Piani di Comunicazione, Brand Identity, Analisi di Fattibilità dei Progetti, Campagne Natalizie, Concept Grafici, Realizzazione di tutti i Materiali per la Comunicazione, Siti Internet, eCommerce, Gestione Profili Social, Campagne di Sponsorizzazione su Facebook Ads, Google Ads, Eventi, Ufficio Stampa. In ogni servizio che proponiamo, lavoriamo per costruire rapporti di fiducia con le aziende.

Per noi la fiducia è l’unica carta vincente!”

La fiducia è fondamentale in questo tipo di attività perché, sottolinea Lucia, “i risultati non si ottengono subito, prima si deve lavorare tanto e bene; se non si dà fiducia alle persone non si va da nessuna parte.”

Quali sono i vantaggi per un’azienda vitivinicola nel farsi seguire da una professionista e di evitare l’improvvisazione?

“Il primo vantaggio di lavorare con agenzie come “èRossoRubino” è di portarsi a casa tutta l’esperienza maturata negli anni, inoltre chi lavora nel marketing è abituato ad essere multitasking ed avere un approccio problem solving.

Il secondo vantaggio è di relazionarsi con personale preparato, sempre aggiornato. Noi di “èRossoRubino” ogni anno mettiamo a budget corsi di formazione, acquisto di nuovi libri, presenze attive ai festival del marketing. Non trascuriamo nessun aspetto che possa essere strategicamente utile alla nostra preparazione.

Ma l’opportunità più grande che hanno tutte le aziende, anche le più piccole, nel farsi seguire da un professionista, è anche quello di fare parte di una solida rete fatta di numerosissimi contatti che ogni agenzia ha coltivato negli anni. Nel nostro specifico caso, chi ci conosce sa quanto per noi siano importanti i rapporti con le persone, la persona è infatti al centro della nostra filosofia.”

