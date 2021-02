Covid, in Piemonte il 21 febbraio al via la vaccinazione per gli over 80

L’avvio della campagna di vaccinazione over 80 si è decisa in un incontro a cui hanno preso parte il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme ai commissari dell’Unità di crisi Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo.

È stato così definito che l’avvio della campagna vaccinale sugli over 80 sarà domenica 21 febbraio, che si terrà in concomitanza con il completamento in Piemonte della Fase 1, prevista per legge per i dipendenti del sistema sanitario e gli ospiti e gli operatori delle RSA.