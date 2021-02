Ospedale Valle Belbo, finanziamento approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale

All’unanimità dei votanti il Consiglio regionale ha approvato la proposta di delibera che trasferisce all’Asl di Asti 13,9 milioni di euro per completare il Presidio ospedaliero Valle Belbo, con 80 nuovi posti letto.

Il provvedimento – presentato per la Giunta regionale dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi e licenziato a maggioranza dalla Commissione Sanità lo scorso 9 febbraio – prevede che la nuova struttura divenga parte integrante dell’Ospedale unico plurisede di Asti.

Il trasferimento – frutto della revoca di un finanziamento di pari valore previsto dalla Giunta regionale nel 2018 per interventi di edilizia sanitaria – trova copertura nell’accantonamento della Gestione sanitaria accertata per l’anno 2014.

Illustrando la delibera, Icardi ha ripercorso la vicenda dell’Ospedale di Nizza Monferrato, il cui cantiere è abbandonato da alcuni anni.

“Con questo finanziamento – ha sottolineato – verranno realizzati i tre piani previsti nel progetto originario e, anziché Ospedale di comunità sarà Ospedale purisede dell’Ospedale di Asti, per meglio rispondere alle esigenze del territorio in cui sorge. A questo proposito, si prevede anche la realizzazione di una pista di atterraggio per gli elicotteri”.

“Un piano – ha aggiunto – sarà dedicato ai servizi di medicina previsto di reparti di diagnostica, radiologia e analisi e gli altri due piani alla medicina di comunità”.