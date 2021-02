Online il seminario “Il Braille, un alfabeto insostituibile e sempre più attuale”

Il Comitato Istruzione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) Piemonte e l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Piemonte, per celebrare la Giornata Nazionale del Braille, organizzano un seminario rivolto ai docenti di sostegno e curricolari, agli educatori, agli operatori del settore tiflodidattico e tiflopedagogico, alle famiglie e a chiunque sia interessato a scoprire o riscoprire il valore di un’invenzione che, da quasi 200 anni, ha cambiato la vita ai disabili visivi, aprendo le porte del sapere, dell’emancipazione, dell’autonomia.

Il seminario si terrà on-line, tramite la piattaforma Zoom Meeting, sabato 20 febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle 12.30.

Per partecipare al dibattito e per certificare la propria presenza ai fini dell’attestato di partecipazione è necessario compilare il modulo per l’iscrizione al seguente link:

https://zoom.us/meeting/register/tJEudO6tqTIpE93mOhGAuoe92rP8845S3OVr

Il seminario sarà anche trasmesso liberamente in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di UICI Piemonte.

I lavori saranno coordinati dalla referente del Comitato istruzione UICI del Piemonte, prof.ssa Daniela Floriduz e si svolgeranno secondo il seguente programma:

– Saluto del Presidente regionale UICI del Piemonte, avv. Franco LEPORE

– Introduzione ai lavori – prof.ssa Daniela FLORIDUZ, Vicepresidente UICI Piemonte e referente regionale del Comitato Istruzione;

– Anche il tatto vuole la sua parte! Il valore della percezione aptica in contrapposizione al primato visivo – prof.ssa Elisabetta Grande, Comitato Istruzione UICI Piemonte e consulente Università degli studi di Torino

– Braille e informatica – gli “8 punti di vista” sul mondo tecnologico – dott. Valter SCARFIA, Vicepresidente I.Ri.Fo.R. Piemonte

– Laboratorio di lettura integrata – alcuni bambini di diverse province piemontesi si cimenteranno con la lettura in Braille di favole e filastrocche di Gianni Rodari

– Testimonianza – “Grazie al Braille ho ritrovato la luce”: Gaia GANDINI, rappresentante del Comitato regionale Pari Opportunità, sezione UICI di Alessandria

– Il Braille come veicolo dell’integrazione scolastica e sociale – prof.ssa Flavia NAVACCHIA, ex docente di materie letterarie nella scuola superiore, sezione UICI di Torino

– Dibattito.

