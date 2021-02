Oggi è il Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale

Oggi, martedì 16 febbraio, è il “Martedì grasso“, ultimo giorno del tempo di Carnevale.

L’aggettivo “grasso” di questo giorno, come quello del giovedì precedente, si riferisce ai bagordi e alle abbuffate a cui ci si abbandonava in passato, prima dell’inizio della Quaresima, con il Mercoledì delle Ceneri, quindi, nella tradizione cristiana, l’inizio di un lungo periodo di astinenza dai piaceri della tavola.

I piaceri della tavola sono l’unica cosa che resta in questo momento in cui le feste di Carnevale sono state spazzate via dall’emergenza sanitaria che ancora perdura?

Foto di 5598375 da Pixabay