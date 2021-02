Oggi è il Darwin Day

Il “Darwin Day” (Giorno di Darwin) è una celebrazione in onore di Charles Darwin che cade in occasione dell’anniversario della sua nascita, il 12 febbraio avvenuta nel 1809. Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte di Darwin stesso, nel 1882, e continua tutt’oggi in tutto il mondo.

Ma chi era Darwin?

E’ stato un biologo, naturalista ed esploratore britannico. Si ricorda e si studia già a partire dalla scuola primaria per aver formulato la teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali di cui parlò nel suo libro più famoso “L’origine delle specie per selezione naturale”. Basò la sua teoria sui dati raccolti durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS Beagle, che durò cinque anni (1831-1836) e in modo particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos (arcipelago dell’Oceano Pacifico, a ovest delle coste del Sudamerica).

Secondo la sua teoria, gli individui che manifestano mutamenti vantaggiosi hanno maggiori probabilità di adattarsi all’ambiente circostante e quindi di sopravvivere nella lotta per la vita e mostreranno la tendenza a lasciare in eredità ai loro discendenti tali caratteri.

Darwin ha rivoluzionato la nostra visione del mondo. Già Copernico mutò la concezione del cosmo ponendo il Sole al centro del Sistema Solare al posto della Terra. La cosidetta Rivoluzione Copernicana portò la Terra a essere uno dei pianeti del Sistema Solare e solo uno dei tanti pianeti della nostra Galassia, l’uomo quindi non era più al centro dell’Universo.

I cambiamenti che portò Darwin sono ancora più sostanziali perché hanno a che fare con l’origine dell’uomo stesso.

Nella visione di Darwin, infatti, l’uomo non è altro che il frutto dell’evoluzione da altri animali, in particolare gli animali che sono simili a noi, le scimmie antropomorfe.

Con questi animali l’uomo attuale e i suoi progenitori e antenati condividono un antenato comune vissuto milioni di anni fa.