Nuovo mezzo di trasporto donato alla Croce Rossa Val Bormida dall’Unione Montana Langa Astigiana

Importante contributo dell’Unione Montana Langa Astigiana per la Croce Rossa della Val Bormida, con sede a Monstero Bormida, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nei territori dei piccoli comuni.

La CRI della Valle Bormida è ora dotata di un nuovo mezzo di trasporto con sollevatore per trasporto disabili necessario per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario alle visite specialistiche e di controllo dei pazienti non barellati.

Sono solo tre le sedi della Croce Rossa, nella provincia di Asti, che durante l’emergenza Covid, effettuano servizio per malati oncologici e visite ospedaliere dedicate, una è quella a Monastero B.da. Per questo motivo la Giunta dell’Unione ha disposto un sostegno economico pari a 31.171,00 euro alla Croce Rossa Italiana di Monastero Bormida per l’acquisto di questo nuovo mezzo.

Il veicolo acquistato e immatricolato ha da poco preso servizio con alla guida i volontari ed è riconoscibile per la scritta laterale con lo stemma dell’Unione Montana e va ad implementare il parco mezzi esistente che già lo scorso anno era stato ampliato grazie all’acquiso di un FIAT Doblò con sollevatore acquistato sempre con un contributo dell’Unione Montana pari a 22.204 euro.

“Lo sforzo economico affrontato da questo Ente per sostenerne la spesa viene anche ripagato e riflesso sulla popolazione in quanto in base alla convenzione sottoscritta tra il Presidente dell’Unione e il responsabile della Croce Rossa Comitato di Asti, i residenti nei Comuni della Langa Astigiana avranno una riduzione del 25% sul costo del servizio a tariffa per i trasporti privati” dichiara la presidente Pierangela Tealdo.