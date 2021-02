Nuove telecamere e nuove tabelle velox: a San Damiano d’Asti l’amministrazione al lavoro per rendere più sicura la città

A San Damiano d’Asti nonostante l’incertezza causata dall’emergenza sanitaria l’amministrazione comunale continua a lavorare per migliorare la sicurezza della città.

E’ quanto emerge dalla videoconferenza stampa settimanale con il sindaco di Asti, Davide Migliasso.

L’aggiornamento sulla situazione Covid a San Damiano: “Sono 56 le persone positive, di cui 2 ricoverate in ospedale non in terapia intensiva, alla Casa di riposo non ci sono casi e continuano le visite dei parenti nella stanza dedicata. Per quanto riguarda l’Istituto Penna non ci sono casi di positivi, mentre per l’Istituto Comprensivo ci sono 4 classi in quarantena e 3 persone positivi tra personale docente e non docente” dichiara Migliasso.

Si passa poi a parlare del tema sicurezza, con l’amministrazione al lavoro su due fronti: “Stiamo lavorando sul discorso sicurezza attraverso il bando di videosorveglianza, destinando anche fondi comunali per l’installazione nei prossimi mesi di nuovi velox; intanto giovedì prossimi, 4 febbraio, verranno installate tre nuove tabelle velox, si tratta dei pannelli che indicano la velocità a cui i veicoli procedono avvisando se è superiore al consentito. Verranno installati in tre punti di ingresso al paese, la valutazione fatta con le forze dell’ordine: uno in via Roma subito dopo piazza IV Novembre incrocio via Marchiaro, sulla circonvallazione, uno all’ingresso di San Damiano da via Asti in zona Rondò, uno sulla strada provinciale a Lavezzole basso” spiega Migliasso.

L’altro fronte è quello della videosorveglianza, come spiega l’assessore Flavio Torchio: “Nella giornata del 28 gennaio è stata ultimata la prima fase di implementazione del sistema di videosorveglianza, preliminare all’attuazione del più ampio progetto che ci ha permesso di vincere il bando ministeriale. Si è provveduto ad installare nuove telecamere e a riposizionare alcune delle esistenti per migliorare la sicurezza della nostra Città in cinque nuovi punti particolarmente sensibili, come all’ingresso delle scuole elementari e medie e nell’area del peso pubblico”.