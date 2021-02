Nuove pensiline alle fermate degli autobus nell’ambito della manutenzione straordinaria dell’arredo urbano del Comune di Asti

Il Comune di Asti rende noto che nella zona di piazzale Medaglie d’Oro sono attualmente in corso i lavori per l’installazione di nuove pensiline autobus, prima assenti.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra soddisfatti per la realizzazione degli interventi programmati desiderano, in particolar modo, sottolineare l’importanza del “riuso” delle strutture “dismesse” e ripristinate. A tal proposito dichiarano: “In un’epoca di poche risorse finanziarie, è importante non sprecare nulla, anche l’arredo urbano, laddove ne sia possibile il recupero funzionale e si tratti di strutture ancora decorose. Promuovere il “riuso”, infatti, è una buona pratica utile sotto più aspetti e può essere usata anche nella pianificazione e nello sviluppo del territorio. Si tratta infatti di uno strumento importante per tutte le amministrazioni, oltre che in termini di minor spesa, anche in un’ottica di minor produzione di rifiuti”.

I lavori. Questi lavori rientrano nel progetto di “Manutenzione straordinaria arredo urbano e pensiline autobus” che ha l’obiettivo di “infrastrutturare” quindici fermate autobus del trasporto pubblico locale, di cui alcune totalmente prive dei requisiti che caratterizzano le fermate stesse: marciapiede di attesa, arredo e segnaletica. Sono quindi previsti l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il relativo adeguamento alle normative di legge, la posa di arredi nelle fermate che ne sono sprovviste o la sostituzione di quelli obsoleti e degradati.

I costi di infrastrutturazione delle fermate interessate dal progetto sono in buona parte a carico della Regione Piemonte, in base alla convenzione stipulata tra Regione e Comune di Asti: “Si è, infatti, utilizzato – spiegano dal Comune – il residuo dei fondi regionali stanziati come contributo alla realizzazione del progetto MOVICentro, terminal autobus di interscambio passeggeri, ed ancora a disposizione dopo la rendicontazione finale delle opere ormai terminate e quantificate in € 217.135,14 oltre ad € 60.000,00 a carico del Comune di Asti per un totale lordo del progetto di € 277.135,14. I lavori sono stati affidati alla ditta GS Service Srl che ha praticato un ribasso del 25,842% sull’importo a base di gara, aggiudicandosi gli stessi per un importo di contratto pari ad € 158.027,34 + IVA.”

Complessivamente sono previste sette pensiline in Piazzale Medaglie d’Oro (terminal Movicentro), con relative panchine e sedute oltre a:

• quattro pensiline in Piazza Marconi /stazione, in sostituzione delle 3 pensiline esistenti, oltre opere per la realizzazione dei percorsi per non vedenti,

• la sostituzione della pensilina esistente nella fermata di Corso Einaudi/mercato coperto, con le relative opere per l’infrastrutturazione della banchina e percorsi non vedenti;

• posa nuova pensiline alla fermata Via Marello /campo calcio, oltre opere per la realizzazione dei percorsi per non vedenti;

• posa nuova pensilina alla fermata Via Paniati/Bellavista: infrastrutturazione completa con percorsi non vedenti;

• posa nuova pensilina alla fermata di Corso Alessandria/Gate: infrastrutturazione completa banchina fermata (non esistente) e realizzazione percorsi non vedenti.

Inoltre è prevista la rimozione di due pensiline di fermate dismesse (Corso Torino/Pam e villaggio Bellavista) che sono già state riutilizzate per le fermate di Via Ungaretti, Viale Partigiani-Piazza Vittorio Veneto e Corso Alessandria-Ponte Versa (riutilizzando una pensilina rimossa in zona stazione).