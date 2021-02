I vigili del fuoco del comando di Asti stanno intervenendo in Via Cordara a Nizza Monferrato per il crollo di un edificio disabitato.

Le squadre della centrale di Asti e volontari di Nizza sono impegnate nelle attività di messa in sicurezza della zona. Sul posto il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, e la polizia municipale.