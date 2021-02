Nizza: ancora in calo il numero dei positivi, riapre al pubblico la Biblioteca civica

È in lento ma costante miglioramento la situazione dei contagi da Covid-19 a Nizza Monferrato, una tendenza che sembra rispecchiare i dati registrati a livello nazionale e che, se da un lato può essere vista come un importante passo avanti alla lotta contro il virus, dall’altro non deve essere intesa come un invito ad abbassare la guardia.

Ad oggi il numero dei positivi a Nizza si assesta a 19 (si trovano tutti presso la propria abitazione), mentre sono 27 le persone in quarantena; 132 i tamponi effettuati negli ultimi sette giorni.

Le notizie della settimana nella città del Campanon riguardano soprattutto il fronte culturale. La biblioteca civica “Umberto Eco” riapre al pubblico i locali di via Crova per il servizio di prestito libri. A partire da lunedì 8 febbraio osserverà i seguenti orari: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30.

La biblioteca, inoltre, ha partecipato al bando per progetti culturali indetto da Hangar Point Piemonte, servizio della Regione collegato con Fondazione “Piemonte dal vivo”. La città di Nizza ha superato la fase preliminare ed è risultata uno dei 15 comuni vincitori. Il progetto permetterà di avere a disposizione per otto mesi il supporto di alcuni esperti del settore manageriale e gestionale e prevede come obiettivo finale la creazione di un portale volto a raccogliere tutte le iniziative in ambito culturale.

Commenta l’assessore alla Cultura, Ausilia Quaglia: “Si tratta di un buon punto di partenza per rapportarsi in maniera più agile con il pubblico dei lettori, nel tentativo di rendere il servizio più efficace e innovativo e la biblioteca una realtà dinamica e propositiva”.

Novità infine anche riguardo alla deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale: sulla base della norma vigente e di alcune richieste pervenute da parte della categoria degli agricoltori, è stata disposta una deroga per l’abbruciamento che resterà in vigore dal 22 febbraio all’8 marzo.