Nizza: 340mila euro destinati a interventi in Strada Bricco, Colania e Colombaro

Ammonta a 339000 euro l’importo ottenuto dal comune di Nizza e destinato a lavori di consolidamento e di abbattimento del rischio idrogeologico del territorio. La cifra servirà a finanziare alcuni cantieri stradali che apporteranno numerose migliorie alla viabilità delle Strade Bricco, Colania e Colombaro.

Spiega il vice-sindaco Pier Paolo Verri: “Si tratta di un intervento importante per il nostro Comune che durante le stagioni più piovose dell’anno è soggetto a frane e allagamenti soprattutto nelle frazioni. I lavori avranno come obiettivo il convoglio delle acque e la pulizia dei fossi per evitare possibili allagamenti cronici delle strade a ridosso dei piccoli corsi d’acqua. Ora che abbiamo ricevuto la conferma dell’importo ci muoveremo quanto prima per indire la gara d’appalto”.