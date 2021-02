Nell’assemblea sindacale in presenza chiesto a gran voce un rilancio della Casa di Riposo Città di Asti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa unitario di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL

In data odierna FP CGIL, CISL FP e UIL FPL sono tornati a svolgere dopo più di un anno una assemblea sindacale in presenza alla Casa di Riposo Città di Asti, tenuta nel cortile della Casa di

Riposo Città di Asti.

Durante l’assemblea, molto partecipata e con un buon numero di interventi è stato chiesto a gran voce un generale RILANCIO della struttura, che fornisce eccellenti servizi socio-assistenziali.

I rappresentanti sindacali hanno ricordato che è ancora aperto lo stato di agitazione presso la Prefettura di Asti , ragion per cui è stato concordato con le lavoratrici e i lavoratori presenti un “pacchetto” di iniziative di mobilitazione le cui coordinate sono le seguenti :

1) Un secco NO! alla privatizzazione della Casa di Riposo (tema di una campagna social interrotta durante la pandemia, e che presto verrà ripresa) ;

2) Una forte richiesta di sblocco della graduatoria per l’assunzione di 20 OSS a tempo indeterminato, per cui si stanno valutando iniziative legali di carattere individuale ;

3) La questione dei locali della Cucina della struttura :l a situazione attuale rende necessario un ricondizionamento delle attrezzature essenziali, nonché interventi di manutenzione dei

locali di lavoro, indispensabili al fine di un corretto svolgimento del servizio;

Informeremo i cittadini e le istituzioni sulle prossime iniziative a DIFESA del più importante polo socio-assistenziale della Provincia di Asti.

Gabriele – Delfino – Cerrato

FP CGIL – CISL FP – UIL FPL