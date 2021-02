Nella partita dei sottosegretari spunta l’astigiano Andrea Giaccone al Lavoro

Nella partita per i sottosegretari del nuovo governo Draghi potrebbe entrare anche un astigiano. Si tratterebbe di Andrea Giaccone, in quota Lega, che potrebbe entrare come vice di Andrea Orlando al Ministero del Lavoro.

Queste le indiscrezioni delle ultime ore che arrivano dai palazzi romani: Giaccone, già assessore alla sicurezza per l’Amministrazione Rasero, si era candidato alle ultime elezioni politiche nel collegio astigiano ed è stato eletto alla Camera dei Deputati.

La lista completa dei sottosegretari potrebbe essere presentata da Draghi tra oggi e domani o al più tardi mercoledì mattina.