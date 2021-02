Murisengo, iniziativa dell\'infanzia contro lo spreco alimentare

In occasione della Giornata contro lo Spreco Alimentare, i bimbi della scuola dell’Infanzia di Murisengo, debitamente sensibilizzati dalle loro insegnanti sul fatto che non si deve sprecare in alcun modo il cibo, hanno prodotto bellissime illustrazioni a tema, utilizzando per la coloritura, manco a dirlo, proprio gli scarti della frutta e della verdura.

Un’attività davvero stimolante, divertente e che ha dato origine ad una nuova tecnica denominata “fogli profumati”, come simpaticamente sottolineato dai piccoli artisti!