Mombello Monferrato, San Valentino alla scola primaria

Quest’anno i bambini della scuola di Mombello hanno deciso di partecipare all’iniziativa del Circolo Ancol di Mombello per la festa degli innamorati.

Con l’aiuto delle insegnanti hanno realizzato illustrazioni e ragionato sul significato dell’amore. Significative le frasi che sono state prodotte e che dimostrano che l’amore non è solo quello riferito a due innamorati. Ecco alcune delle frasi elaborate: “L’amore è tutti i nomi che ci vengono in mente quando pensiamo alla nostra famiglia: gioia, amore, coccolo e tanta felicità”; “Amore è il pupazzo vecchio e rovinato di quando eravamo piccoli: piace solo a noi, ma ci consola la notte ed è morbido da abbracciare”; “L’amore è piantare i semi in giardino con i nonni che mi aiutano e mi insegnano a spiare i germogli che crescono”; “L’amore è guardare il mio amico con un sorriso, giocare con lui e sentire la sua mancanza quando sta male”.