Molestava i clienti di un centro commerciale ad Asti, fermato dalla Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Asti ha fermato un uomo che da tempo faceva accattonaggio molto spesso molesto nei pressi del Centro Commerciale Il Borgo.

Gli agenti, intervenuti in seguito alle segnalazioni dei clienti del centro commerciale, lo hanno avvicinato per identificarlo ma lui ha reagito spintonandoli e scappando in direzione di corso Casale.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo nei pressi del vicino supermercato Penny e a procedere al fermo per identificazione.