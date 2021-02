Per lavori urgenti di messa in sicurezza alberature di alto fusto all’interno del Parco Castello Reale di Govone, oggi, mercoledì 10 febbraio, dalle 7,30 alle 18 a Govone, sarà attivato il senso unico alternato per lavori sulla provinciale 49 nel tratto 3 con diramazione per San Martino Alfieri dall’intersezione corso Alfieri-via XX Settembre all’intersezione via XX Settembre-via Boetti.

Il senso unico è previsto fino a venerdì 12 febbraio.