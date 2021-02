Mercoledì delle Ceneri, è il primo giorno di Quaresima

Oggi, mercoledì 17 febbraio, è il Mercoledì delle Ceneri. Durante la celebrazione liturgica, il celebrante cosparge con un briciolo di cenere la fronte o il capo dei fedeli. La cenere è ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella domenica delle Palme dell’anno precedente.

Un pensiero per riflettere nel primo giorno di Quaresima: l’abbondanza della sua grazia.

“E’ necessaria quest’anno la Quaresima? Non basta la “quaresima” che viviamo da un anno con il coronavirus, i morti che non si contano, i vuoti affettivi che hanno lasciato, i malati inchiodati a un letto di ospedale, le privazioni a cui siamo costretti, il disastro economico…? Cosa vuole ancora il Signore da noi? Eppure il mercoledì delle Ceneri segna anche quest’anno l’inizio della Quaresima. Comincia il percorso che culminerà nel Triduo Pasquale, con la memoria della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù. Perché percorrere di anno in anno questo tempo forte, questo itinerario impegnativo? Per accogliere un dono, una grazia che ci viene fatta e che trasforma la nostra esistenza: attingere alla vita stessa di Dio, alla sua pienezza, alla sua luce, alla sua forza, partecipando alla Pasqua di Gesù, al suo passaggio dalla morte alla vita.”

Fonte testo: Qumran2.net

Foto di debowscyfoto da Pixabay