Malore fatale in strada, uomo muore in Via Scotti ad Asti

Oggi pomeriggio ad Asti un uomo è morto a causa di un malore mentre stava percorrendo a piedi Via Scotti.

L’uomo si è accasciato al suolo, nel tratto di controviale compreso tra Via Goria e Via Magnani che porta al parcheggio del Centro di Salute Mentale; sono stati subito allertati i soccorsi con l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, al momento non sono ancora state rese note le generalità dell’uomo.