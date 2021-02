Malattie rare, Allasia: “puntare su ricerca e prevenzione”

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, in occasione della Giornata mondiale che si celebra il 28 febbraio.

“Il Covid ha avuto senza dubbio un impatto negativo sull’accesso alle cure anche per i pazienti affetti da malattie rare. Per questo motivo è fondamentale sensibilizzare l’intera comunità affinché su queste malattie si continui a fare ricerca e prevenzione”, così afferma Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale in occasione della XIVesima edizione della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra quest’anno domenica 28 febbraio.

“La conoscenza e l’informazione sono azioni essenziali, ed è quindi importante dedicare una giornata a questo tema perché aiuta a diffondere dati, ad approfondire, ad ascoltare tutti gli interessati e a pensare a tutte le possibili soluzioni nella ricerca, nell’accesso alle cure e nell’assistenza. Un aiuto concreto può arrivare senz’altro dallo sviluppo della telemedicina, un servizio sanitario innovativo tra medico e paziente, che abbatte le barriere geografiche e concorre ad un’assistenza medica più tempestiva”.