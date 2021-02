“La Speranza”, il nuovo singolo di Stefano Zonca in tutti gli stores musicali

Si intitola “La Speranza” il nuovo singolo del cantautore astigiano Stefano Zonca, prodotto e registrato in collaborazione con Davide Ghione.

Uno spaccato purtroppo reale del momento attuale: incertezze sul futuro, interazioni sociali virtuali per la paura che un contatto possa nuocere, la rabbia, la frustrazione e la rassegnazione… ma c’è sempre una speranza, questo il rif ripetuto da questa canzone introspettiva dove ognuno si potrà immedesimare. “In un periodo dove la musica live è ferma cerco di andare avanti scrivendo canzoni e condividendo attraverso la musica e le parole ciò che vedo intorno a me. In un momento così fragile ho scritto La Speranza, prendendo spunto da episodi personali di amici cari” commenta Zonca

Prodotto con Davide Ghione e registrato al V3Recording di Studio di Trevilel dallo stesso Davide Ghione, Stefano ha recentemente collaborato con il gruppo rumeno Mustang in un pezzo dal sapore internazionale dove molti artisti europei hanno dato un apporto al pezzo del gruppo rumeno.

Per info: www.stefanozonca.net. “La Speranza” è accompagnata dal video dove la regia è dello stesso Stefano.