La scuola primaria di Priocca premiata per il progetto Conad “Scrittori di classe”

Il 18 febbraio alle ore 10.45 in diretta streaming si terrà la presentazione del programma “La scuola, il futuro della nostra Comunità”.

Un progetto che ha coinvolto 3 milioni di alunni, 140.000 classi coinvolte, 40.000 racconti, 20 milioni di libri distribuiti gratuitamente, 30 milioni di euro in attrezzature didattiche e supporti multimediali consegnati gratuitamente alle scuole.

Questi sono alcuni degli indicatori dell’impegno di Conad per le scuole italiane, un impegno costante che cresce nel tempo grazie al lavoro di Soci e Cooperative su tutto il territorio nazionale.

Ne parleranno Francesco Pugliese, AD Conad, e Luca Parmitano, con il Presidente ASI Giorgio Saccoccia e il Presidente ANISN Paola Bortolon, introdotti da Marianna Aprile.

Al termine saranno premiate le classi vincitrici della 7° edizione del progetto “Scrittori di Classe” che quest’anno aveva come tema lo Spazio.

Tra i vincitori, sarà premiata da Luca Parmitano anche la classe 4A della Scuola Primaria “A. Alloesio” di Priocca (Cuneo).

Anche quest’anno Conad conferma il proprio impegno nei confronti della scuola attraverso due importanti iniziative: Scrittori di Classe, giunto alla settima edizione, con un tema affascinante come lo Spazio, e Insieme per la Scuola, che da dieci anni permette alle scuole iscritte al programma di ottenere in modo gratuito attrezzature informatiche e multimediali, oltre ad altri materiali utili alle attività didattiche.

Progetti che, sin dalla loro nascita, hanno l’obiettivo di diffondere valori fondamentali e quanto mai attuali quali il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti, l’importanza della crescita culturale, a casa come tra i banchi di scuola.