La Scuola Collodi ricostruisce i fatti per fare chiarezza e smorzare i toni allarmistici dei social

In merito ad un episodio circolato ieri sul social network, ma NON ripresa come notizia a livello giornalistico dalla nostra redazione in quanto troppo poche le informazioni precise fornite a riguardo, la Scuola Collodi di Asti ci ha inviato la propria versione dei fatti. La scuola sottolinea che si tratta di un’informazione diventata virale specificando che non ne condividono i toni estremamente allarmistici utilizzati. Pertanto, in quanto direttamente interessati, riportano di seguito i fatti accaduti.

“Nella giornata di lunedì un perfetto estraneo si è presentato al cancello della Scuola Collodi chiedendo, senza nessun diritto, informazioni su una bambina che frequenta la sezione distaccata di una scuola che ospitiamo. La maestra presente, non ha risposto alle domande dell’uomo, facendolo allontanare.

La madre, dopo aver sporto denuncia, ha pubblicato sui social una lettera in cui si parla di un presunto rapitore e ciò ha generato un fiume di condivisioni, commenti e paure che man mano sono andati crescendo e hanno portato a travisare gli eventi.

Priorità di un’insegnante di qualsiasi ordine è il benessere dei propri alunni. Nel caso di una scuola dell’Infanzia si pone anche un problema di sicurezza dei nostri piccoli utenti.

Per questo motivo ogni famiglia comunica con delega scritta quali sono le persone autorizzate a ritirare i bambini da scuola.

Manifestiamo alla famiglia la nostra solidarietà e comprendiamo la sua ansia, ma al contempo siamo dispiaciuti perché il nome della nostra scuola è stato associato a parole come “caos” e “luogo poco sicuro”, facendo anche allusioni sull’utenza della scuola.”

La Direzione e le Docenti della Scuola Collodi