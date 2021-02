La Provincia di Asti archivia il progetto della pista di Motocross a Castagnole Monferrato

Dopo un acceso dibattito tra i promotori e le associazioni ambientaliste contrarie, la Provincia di Asti archivia l’istanza di via al progetto della pista da Motocross a Castagnole Monferrato. La determinazione dirigenziale del 27 gennaio scorso, lascia comunque aperta la possibilità che possa essere ripresentato il progetto entro 180 giorni dalla data di archiviazione (per scaricare la determina clicca qui —->>> determina provincia di Asti_Verbale_24-12-2020_13-05-23).

Soddisfazione per la decisione è stata espressa dalle varie associazioni che si sono sempre battute contro il progetto intervenendo, presentando memorie e documenti, nel procedimento con la seguente nota stampa (in calce l’elenco delle associazioni):

“Le scriventi Associazioni che si sono impegnate a fianco del Comitato Vigilanza Motocross nel contrasto al progetto per la realizzazione del Crossdromo a Castagnole Monferrato, esprimono la loro soddisfazione alla notizia dell’archiviazione del procedimento autorizzativo. Da giorni si attendeva l’ufficialità della bocciatura del progetto da parte della Provincia di Asti e il 27 gennaio è arrivata la formale conferma: archiviata l’istanza di compatibilità ambientale e conclusione con esito negativo del procedimento.

Niente motocross, dunque; i boschi del Monferrato possono tirare un sospiro di sollievo, ma occorre ora lavorare per assicurare il loro futuro…

Il giudizio conclusivo poggia su alcuni elementi fortemente critici che hanno orientato la risposta negativa: l’assenza dei titoli di disponibilità delle aree, la presentazione “fuori tempo massimo” del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione dell’intervento, la mancanza degli approfondimenti acustici richiesti per le fasce “cuscinetto” e per l’aggiornamento della valutazione di impatto acustico (con l’inserimento di opportune proposte tecnico-gestionali in grado garantire il contenimento delle immissioni rumorose presso i ricettori sensibili all’interno delle abitazioni), un sistema di monitoraggio del rumore condiviso con ARPA e i Comuni.

Punti nevralgici e affatto secondari, che hanno fatto pendere la decisione verso le motivazioni da sempre espresse dalle molteplici realtà della Società civile che chiedevano il rispetto e la tutela di quei luoghi ancora non toccati dall’intervento antropico e preziosi per il benessere ecosistemico.

E’, quindi, quanto mai importante che la conclusione di questa prima fase si accompagni ad un percorso ancora più deciso per mettere in salvaguardia l’intera area e ad immaginare destinazioni fruibili nel pieno rispetto delle esigenze di cittadini, paesaggio e natura.

Questo è l’impegno che tutte le Associazioni firmatarie intendono assumere per individuare soluzioni alternative all’impianto di motocross con lo scopo di mantenere pubblico questo patrimonio naturale che deve rimanere fruibile per tutta la collettività; bisogna ritrovare uno spirito di condivisione e ipotizzare un futuro che porti vantaggi a tutti, coinvolgendo le varie comunità e le Amministrazioni locali.”

Comitato Vigilanza Motocross

Associazione Altritasti

Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie

Cittadinanzattiva Asti

Consiglio Regionale Italia Nostra Piemonte

Forum Salviamo il Paesaggio

Gruppo d’Intervento Giuridico – sezione di Asti e Provincia

Legambiente Circolo Gaia Asti

Lipu Asti

Movimento Stop al Consumo di Territorio Astigiano

OSA-Osservatorio per la Sostenibilità Astigiano

Pro Natura Piemonte

Rete Asti Cambia

Scuola di Biodiversità Asti