Domani, domenica 7 febbraio, la Santa Messa delle 10.30 della Parrocchia di San Pietro, ad Asti, sarà trasmessa in diretta su Radio Maria.

Per chi non potrà partecipare alla messa domenicale in presenza, ci sarà dunque la possibilità di seguire una celebrazione liturgica astigiana sulle frequenze della storica radio conosciuta in tutto il mondo.